Непобедимый 'Новый Усик' добыл феерическую победу нокаутом за 120 секунд в чемпионском бою. Видео

20-летний британец словацко-нигерийского происхождения Мозес Итаума (13-0, 11 КО) уничтожил опытного соотечественника Диллиана Уайта (31–4, 21 КО) и защитил титулы WBO Inter-Сontinental и WBA International, а также выиграл вакантный титул Британского Содружества в супертяжелом весе. Бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился спустя 2 минуты после начала.

С первых секунд Итаума действовал агрессивно и уверенно, перебивая соперника джебами и сериями по корпусу. Уайт, стараясь переждать шквал атак, уходил в защиту, однако не успевал реагировать на скорость молодого таланта.

Кульминацией стала комбинация Итаумы: он спровоцировал соперника, раскрыл его блок и нанес точный правый хук, отправив Уайта в нокдаун.

Попытка подняться оказалась безуспешной — рефери немедленно остановил поединок.

Свой предыдущий поединок Мозес проводил в мае этого года против американца Майка Балогана (21–2, 16 КО). Бой арене SSE Hydro в Глазго завершился нокаутом во втором раунде.

Отметим, что британский экс-чемпион мира Тони Белью считает своего соотечественником Мозеса Итауму (12-0, 10 KO) наследником нашего непобедимого Александра Усика. По мнению эксперта, именно 20-летний Мозес займет нишу супертяжелого веса после ухода украинца на пенсию.

Тайсон Фьюри ранее назвал Итауму боксером, который способен заменить нынешних звезд, включая Усика.

Восхищенно отзывался о Мозесе и глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, окрестив его "супертяжем будущего".

