Ноль дней, чтобы РФ ничего не украла: российские фигуристы вернулись в мировой спорт под украинский "Щедрик". Видео

Российские фигуристы Мария Фефелова и Артам Валов и их наставники проявили верх цинизма на первом для представителей РФ международном турнире с момента вторжения агрессоров в Украину. Спортсмены приняли участие в ритм-танце на этапе юниорской серии Гран-при ISU и совершили прокат с использованием украинского "Щедрика".

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На это обратили внимание пользователи платформы Reddit. Один из них предположил, что россияне абсолютно сознательно пошли на такой шаг, чтобы унизить украинцев, после такого, как Международный союз конькобежцев (ISU) позорно вернул их в свои турниры.

"Если компания Федерация фигурного катания России действительно планировала нанести удар по всем украинским фигуристам, то более злонамеренного способа сделать это они и представить не могли. Из-за расписания первыми выступали танцоры на льду, и они катались под "Щедрик", украинскую песню, которая приобрела особое значение во время войны. Я искренне шокирован тем, что их тренеры и компания ФФКР так поступили", – написал он.

Фефелова и Валов вышли на лед под микс V for Vivaldi и инструментальной версии Carol of the Bells Томи Профита, в основе которого лежит "Щедрик" Николая Леонтовича. Украинские пользователи социальной сети Threads едко подметили, что не прошло ни одного дня, "как Россия ничего не украла у Украины".

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