Настоящая красавица. Как выглядит повзрослевшая дочка легендарного Алессандро Дель Пьеро, которая подписала контракт с 'Ювентусом'. Фото

15-летняя дочка легендарного форварда сборной Италии и "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро подписала официальный контракт с "черно-белым" клубом, где блистал ее отец. Доротея Дель Пьеро будет выступать в женской команде "Ювентуса", собранная из игроков не старше 17 лет.

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"Доротея, ты заставляешь нас гордиться каждый день своей добротой, упорным трудом и решительностью. Всегда упорно работай, будь честной и гордись тем, кто ты есть. У тебя еще длинный путь, продолжай двигаться к своей мечте!" – написала в Instagram мать девочки Соня Аморузо.

Дора - второй второй ребенок 49-летнего экс-футболиста. Она родилась на два года позже Тобиаса (2007 г.р.) и на один раньше Саши (2010 г.р.).

Супруга Алессандро – 40-летняя Соня Аморузо – родилась в Калифорнии. За сборную США выступала и Доротея, в 2022 году выиграв чемпионат мира среди Академий "Ювентуса".

В черно-белой футболке Дель Пьеро сыграл 750 игр (513 в лиге) и забил 290 голов.

Теперь Доротея попытается написать еще одну страницу в истории между Дель Пьеро и "Юве".

Известие о том, что дочь бывшего капитана носит футболку "Ювентуса", болельщики встретили десятками восторженных комментариев в социальных сетях.

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