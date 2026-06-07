Нападающего сборной Ирака допрашивали семь часов в аэропорту США

Форвард сборной Ирака Аймен Хусейн столкнулся с длительной проверкой после прибытия в США на чемпионат мира 2026 года. Футболиста удерживали в аэропорту Чикаго почти семь часов, однако в итоге ему разрешили въезд в страну.

Видео дня

По данным Reuters, инцидент произошел после прилета иракской команды в аэропорт О'Хара. Как сообщил представитель спортивных структур Ирака, знакомый с ситуацией в национальной сборной, сотрудники американских служб проверили мобильный телефон 30-летнего нападающего и проводили его допрос на протяжении нескольких часов.

Впоследствии Хусейну разрешили въехать в США. При этом фотограф национальной команды Талал Салах, по словам источника, провел под проверкой более десяти часов, также подвергся изучению содержимого телефона и в конечном итоге получил отказ во въезде.

Официальных комментариев от Федерации футбола Ирака и самого Хусейна на момент публикации не поступало. Также не ответили на запросы журналистов представители Иммиграционной и таможенной полиции США и Министерства внутренней безопасности.

Аймен Хусейн считается одним из лидеров иракской сборной. Именно его гол помог команде квалифицироваться на чемпионат мира. Для Ирака предстоящий турнир станет первым мундиалем с 1986 года.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Ирака сыграет против Франции, Сенегала и Норвегии. Турнир, который совместно принимают США, Канада и Мексика, стартует 11 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!