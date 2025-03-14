'Наконец-то! Браво!' Белью эмоционально отреагировал на ультиматум Усику от WBO

Бывший чемпион тяжелого веса Тони Белью обрадовался решению Всемирной боксерской организации (WBO) назначить Александру Усику (23-0, 14 КО) обязательную защиту. Британец отметил, что Джозеф Паркер (36-3, 24 КО), которого определили в соперники украинцу, заслужил этот шанс.

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Об этом Белью написал на своей странице в социальной сети X, ранее известной как Twitter. Он напомнил, что Паркер давно должен был получить бой за полноценный пояс, а недавно у него сорвался поединок против Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), который теперь может лишиться возможности подраться с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

"Они постоянно бросали Джозефа Паркера на растерзание разным волкам и каждый раз он возвращался во главе стаи. После проблем с боем с Дюбуа он мог бы просто подождать и двигаться дальше, но он этого не сделал! Он снова столкнулся с проблемой! Наконец-то он был вознагражден! По-моему, вполне заслуженно.. Браво WBO за то, что сделали правильное дело!" – отметил Белью.

Накануне с аналогичным заявление выступил бывший чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Недавно Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усик и Дюбуа.

Напомним, украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком". Также стало известно, где планируют провести реванш украинца и Даниеля Дюбуа.

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