'Самое время'. Фьюри впервые прокомментировал ультиматум WBO по Усику

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) отреагировал на решение Всемирной боксерской организации (WBO), которая в ультимативной форме обязала действующего обладателя титулов WBC, WBA, WBO и IBF Александра Усика (23-0, 14 КО) провести обязательную защиту против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Британский боксер, близкий друг новозеландца, открыто поддержал решение организации:

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"Время дать Джо его шанс, поехали!", – написал Фьюри у себя в соцсетях.

Согласно решению WBO, команда Усика имеет 30 дней для переговоров с представителями Паркера по организации поединка. Если соглашение не будет достигнуто в указанный срок, пройдут промоутерские торги, которые определят компанию-организатора боя.

Такое решение может повлиять на будущие планы украинца, ранее рассматривавшего возможность проведения поединка за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Теперь Усик оказался перед выбором: либо выполнить требования WBO и выйти на бой с Паркером, либо попытаться договориться об отсрочке обязательной защиты.

Напомним, что Усик и Паркер еще не встречались на профессиональном ринге. Новозеландец в декабре 2023 нокаутировал Деонтея Уайлдера, что позволило ему завоевать статус временного чемпиона WBO.

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