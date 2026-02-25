'Надо светить трусами': вокруг самой красивой спортсменки Украины разгорелись споры в сети после турнира в Польше

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала объектом пристальных обсуждений со стороны болельщиков после выступления на международном турнире в польской Торуне. Наша соотечественница выдала очередной удачный старт, заняв третье место с результатом 1,94 метра в секторе для прыжков в высоту.

Видео дня

Однако любители спорта, поздравив Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой страны, с "бронзой", устроили настоящие споры вокруг внешнего вида легкоатлетки. На странице Oboz Sport в социальной сети Threads многие украинцы возмутились, что спортсменки выходят в сектор в трусах-боксерах и топике.

"Интересно. У мужчин форма – длинная майка+длинные шорты. У женщин – короткий топ+трусы (иногда топ+шорты)", "Как всегда, удивляет разница в одежде женщин и мужчин на спортивных соревнованиях", "Почему-то во всех видах спорта – женская форма это там, где надо светить трусами. Волейбол, легкая атлетика, фигурное катание – этот спорт может выполняться в шортиках, но нет, в трусах эффектнее", "Проблема в патриархате", – пишут в комментариях.

Удивительно, но многих болельщиков не устроил даже комментарий самой Левченко, которая объяснила выбор такой спортивной формы. "Это для удобства, чтобы максимально свободно выполнять движения. У мужчин немного другая анатомия тела. И еще зависит от личного комфорта и вида легкой атлетики. В каждом виде своя "удобная форма" и спецобувь также отличается", – ответила спортсменка.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Левченко и Ярослава Магучих устроили украинское дерби на турнире в немецком Карлсруэ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!