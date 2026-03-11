'Надо повторить в Риге': сборная Украины играет важнейший матч в отборе на Евробаскет-2027

Первый раунд отбора на женский Евробаскет-2027 выходит на финишную прямую. Сегодня сборная Украины начнет второе квалификационное окно матчем против принципиального соперника – Черногории. Поединок состоится в Риге, которая после начала полномасштабного вторжения стала для "сине-желтых" вторым домом. Игра на площадке Олимпийского центра Rimi начнется в 19:00 по киевскому времени и имеет большое турнирное значение.

Всего в весеннем окне Украина во главе со своей капитанкой Алиной Ягуповой проведет три матча – после Риги полетит в гости к Болгарии (14 марта) и Азербайджану (17 марта). Но противостояние с Черногорией может досрочно расставить все по своим местам.

Что происходит в группе Е

В ноябре в стартовом поединке отбора украинки обыграли Черногорию со счетом – 71:65, во втором уступили Болгарии – 60:80, а в третьей встрече буквально не заметили Азербайджан – 98:34. В итоге после трех туров группу возглавила Болгарии, которая выиграла все свои матчи. Украина с двумя победами занимает второе место и опережает Черногорию и Азербайджан.

В случае нашей победы над балканками 11 марта и поражения Азербайджана наша сборная досрочно гарантирует себе выход во второй раунд квалификации. И тогда в матче пятого тура украинки и болгарки разыграют победу в группе. А вот поражение от Черногории может осложнить жизнь "сине-желтым", судьбу которых в будущем может решить каждое набранное или пропущенное очко.

Особенности квалификации

По итогам первого этапа во второй раунд квалификации выйдут 17 команд: победители и вторые места каждой группы, а также три лучшие сборные среди финишировавших третьими. При этом при определении этих трех счастливчиков не будут учитывать результаты матчей против команд, которые займут четвертые места в группах.

В дальнейшем к 17 лучшим командам первого этапа присоединятся семь сборных из отборочного турнира на чемпионата мира-2026 – Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Испания и Турция. Команды разобьют на шесть групп по четыре в каждой, которые снова будут играть по круговой системе. Две лучшие сборные из каждой группы получат место на женском Евробаскете 2027 года.

Мысли о матче

"Мы уже играли с ними. Не думаю, что нам надо ожидать каких-то сюрпризов по составу. Конечно, у них будут тактические изменения, к которым надо быть готовыми. Мы неплохо защитились в матче против Черногории на выезде, надо повторить это теперь в Риге. Мы не можем позволить разыграться их лидерам – должны настраиваться на серьезную борьбу", – отметил главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин.

"Сейчас, я думаю, что завтра у нас один из самых главных наших матчей, потому что нам нужно его выиграть. И я понимаю, что он будет тяжелее, чем тот, что был у них дома. Ведь прошло определенное время, сейчас все в равных кондициях. И мы уже хорошо друг друга знаем, поэтому нужно что-то менять. У нас что-то поменялось, у них что-то поменялось, поэтому я знаю, что эта игра будет тяжелой. И надо к этому готовиться и физически, и морально", – считает одна из лидеров сборной Мириам Уро-Ниле.

Ростер сборной

По сравнению с прошлым игровым окном квалификации, не будет в составе Украины Евгении Путры, которая сейчас выступает в NCAA. У нее впереди матчи конференционного турнира, подготовка к March Madness, поэтому в этот раз она команде не поможет. Однако Мурзин вызвал три новых игрока – Юлию Гутевич, Полину Тупало и Серафиму Тихую.

