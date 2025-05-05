Набросился на арбитра: гол форварда сборной Украины вывел из себя итальянского тренера. Фотофакт

Главный тренер "Фиорентины" Раффаэле Палладино в буквальном смысле слетел с катушек после гола форварда "Ромы" Артема Довбика в матча 35-го тура чемпионата Италии. 41-летний специалист набросился на одного из помощников арбитра встречи, требуя от главного рефери не засчитывать взятия ворот.

Видео дня

Соответствующий момент попал в трансляцию поединка. Палладино возмутил тот факт, что украинский нападающий "волков" отличился на пятой добавленной к первому тайму минуте, хотя судейская бригада объявила о четырех минутах компенсированного времени.

После того, как Довбик отправил мяч в сетку ворота "Фиорентины", наставник "фиалок" в гневе подбежал к четвертому судья. Палладино эмоционально кричал на арбитра, а также демонстрировал ему секундомер. Отметим, что в момент точного удара украинца табло показывало время 49:03.

Эмоции тренера "Фиорентины" никак не повлияли на решение главного рефери, засчитавшего взятие ворот. После гола 70-тысячный стадион в Риме устроил овации украинскому нападающему, который отличился в 12-й раз в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий сборной Украины Артем Довбик выразил восхищением победой "Ромы" над "Фиорентиной" в матче 35-го тура итальянской Серии А.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!