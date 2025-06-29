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На Wimbledon дебютирует профессиональная модель "божественной красоты", которая оплатила теннисную карьеру фотосессиями

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,3 т.
На Wimbledon дебютирует профессиональная модель 'божественной красоты', которая оплатила теннисную карьеру фотосессиями

Шестая ракетка Канады Карсон Брэнстин (№197 WTA), сочетающая карьеру теннисистки и профессиональной модели, дебютирует на Открытом чемпионате Англии. В понедельник, 30 июня, в первом раунде Wimbledon ей предстоит сыграть с номером один мирового рейтинга Ариной Соболенко.

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На Wimbledon дебютирует профессиональная модель "божественной красоты", которая оплатила теннисную карьеру фотосессиями

24-летняя Карсон прошла в основную сетку турнира через квалификацию, победив в том числе полуфиналистку Roland Garros Луиз Буссон. Несмотря на скромную позицию в табели о рангах, Брэнстин уже собрала армию поклонников — на её Instagram подписаны более 20 тысяч человек.

На Wimbledon дебютирует профессиональная модель "божественной красоты", которая оплатила теннисную карьеру фотосессиями

Не имея крупных спонсоров, спортсменка самостоятельно финансировала поездки на турниры благодаря работе моделью.

На Wimbledon дебютирует профессиональная модель "божественной красоты", которая оплатила теннисную карьеру фотосессиями

По её словам, она не хотела обращаться за помощью к родителям и стремилась добиваться всего сама. "Мне всегда нравилась мода и съёмки. Это весело. И да, именно благодаря моделингу я смогла оплатить часть своих поездок", — призналась Карсон.

На Wimbledon дебютирует профессиональная модель "божественной красоты", которая оплатила теннисную карьеру фотосессиями

Брэнстин получила контракты с агентствами не из-за тенниса, а благодаря внешности. "В моделинге и спорте есть сходства: часто тебя воспринимают как объект, забывая, что ты — человек", — добавила она.

На Wimbledon дебютирует профессиональная модель "божественной красоты", которая оплатила теннисную карьеру фотосессиями

Теннисная карьера красавицы до недавнего времени развивалась тяжело — из-за травм она провела пять лет вне тура и перенесла операции на обоих коленях и тазобедренных суставах.

На Wimbledon дебютирует профессиональная модель "божественной красоты", которая оплатила теннисную карьеру фотосессиями

Однако сейчас Карсон возвращается в форму и сочетает тренировки с учёбой: она получила степень бакалавра в области общества, этики и права, а также работала помощницей юриста, посещая заседания по семейному праву.

На Wimbledon дебютирует профессиональная модель "божественной красоты", которая оплатила теннисную карьеру фотосессиями

Реакция на её участие в Wimbledon в соцсетях была бурной — болельщики сравнивают её с "богиней с Олимпа" и называют "совершенной" и "божественно красивой". После жеребьёвки Карсон с иронией написала: "Может, однажды мне и повезёт с сеткой. LOL".

На Wimbledon дебютирует профессиональная модель "божественной красоты", которая оплатила теннисную карьеру фотосессиями

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