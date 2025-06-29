На Wimbledon дебютирует профессиональная модель 'божественной красоты', которая оплатила теннисную карьеру фотосессиями

Шестая ракетка Канады Карсон Брэнстин (№197 WTA), сочетающая карьеру теннисистки и профессиональной модели, дебютирует на Открытом чемпионате Англии. В понедельник, 30 июня, в первом раунде Wimbledon ей предстоит сыграть с номером один мирового рейтинга Ариной Соболенко.

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24-летняя Карсон прошла в основную сетку турнира через квалификацию, победив в том числе полуфиналистку Roland Garros Луиз Буссон. Несмотря на скромную позицию в табели о рангах, Брэнстин уже собрала армию поклонников — на её Instagram подписаны более 20 тысяч человек.

Не имея крупных спонсоров, спортсменка самостоятельно финансировала поездки на турниры благодаря работе моделью.

По её словам, она не хотела обращаться за помощью к родителям и стремилась добиваться всего сама. "Мне всегда нравилась мода и съёмки. Это весело. И да, именно благодаря моделингу я смогла оплатить часть своих поездок", — призналась Карсон.

Брэнстин получила контракты с агентствами не из-за тенниса, а благодаря внешности. "В моделинге и спорте есть сходства: часто тебя воспринимают как объект, забывая, что ты — человек", — добавила она.

Теннисная карьера красавицы до недавнего времени развивалась тяжело — из-за травм она провела пять лет вне тура и перенесла операции на обоих коленях и тазобедренных суставах.

Однако сейчас Карсон возвращается в форму и сочетает тренировки с учёбой: она получила степень бакалавра в области общества, этики и права, а также работала помощницей юриста, посещая заседания по семейному праву.

Реакция на её участие в Wimbledon в соцсетях была бурной — болельщики сравнивают её с "богиней с Олимпа" и называют "совершенной" и "божественно красивой". После жеребьёвки Карсон с иронией написала: "Может, однажды мне и повезёт с сеткой. LOL".

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