На ОИ-2026 воин ВСУ сделал предложение самой красивой спортсменке сборной Украины. Видео

Украинская фристайлистка Катерина Коцар пробилась в исторический для страны финал биг-эйра на Олимпиаде-2026. Сразу после завершения квалификации на арене ей сделал предложение воин ВСУ Богдан Фаштрига, и спортсменка ответила согласием.

Коцар стала первой представительницей Украины, сумевшей выйти в финал биг-эйра на зимних Играх. В квалификации украинка уверенно выполнила свои попытки и обеспечила себе место в решающем раунде.

Однако главным событием вечера для нее стало не только спортивное достижение. После окончания отбора на площадке появился Богдан и сделал спортсменке предложение руки и сердца.

Катерина сказала "да", а трогательный момент попал на видео и быстро разошелся в соцсетях.

В комментарии для "Суспильне.Спорт" Коцар призналась, что пережила сразу два мощных эмоциональных события. По ее словам, это была "просто невероятно прекрасная ночь", и она до сих пор не может полностью осознать ни выход в финал, ни предложение.

25-летняя киевлянка добавила, что в последние дни чувствовала себя плохо и была счастлива просто проснуться с энергией для старта. Она отметила, что думала о том, что "самой большой победой будет просто выступить и выступить хорошо", и, по ее ощущениям, ей это удалось.

Еще в 2024 году Коцар тепло отзывалась о Фаштриге, называя его преданным спасателем, профессиональным горным гидом, волонтером и организатором соревнований, а также "самым добрым и солнечным мужчиной", которого ей повезло встретить.

Фаштрига до войны работал карпатским гидом и организатором соревнований. В августе 2024 года мобилизовался, прошел курс базовой военной подготовки и впоследствии продолжил службу в танковом батальоне 155-й бригады.

Напомним, что Коцар, которую неофициально называют самой красивой украинской олимпийской спортсменкой, впервые в истории Украины представила страну на Олимпиаде-2026 сразу в двух дисциплинах: слоупстайле и биг-эйре.

