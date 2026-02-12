На ОИ-2026 спортсменка уже уходила домой, но в последний момент увидела, что у нее медаль. Ее эмоции попали на видео

Французская фристайлистка Перрин Лаффон на Олимпийских играх-2026 в Милано-Кортине была уверена, что осталась без награды. Однако ошибка соперницы в самый последний момент принесла ей "бронзу", а растерянность спортсменки мгновенно сменилась бурной радостью.

В финале соревнований по могулу Лаффон выступала последней из участниц суперфинала и после своего заезда не выглядела полностью уверенной в результате. Француженка позже призналась, что мысленно уже готовилась к четвертому месту и думала, что это будет просто "красивая четвертая позиция" без попадания на пьедестал.

Все решал прокат одной из главных фавориток, австралийки Джакары Энтони. Пока Лаффон находилась в зоне ожидания и фактически уже покидала трассу, стало известно, что соперница допустила ошибку в своем выступлении.

В итоге француженка поднялась на третью строчку и завоевала "бронзу".

На кадрах трансляции видно, как Лаффон сначала не понимает, что произошло, а затем осознает, что оказалась в числе призеров. Ее эмоции мгновенно сменились с разочарования на шок и радость: спортсменка закрывала лицо руками и не могла сдержать слез.

Для олимпийской чемпионки Пхенчхана это возвращение на пьедестал стало особенно эмоциональным после неудачи на предыдущих Играх. По словам Лаффон, в такие моменты важно верить до конца, потому что в спорте все может измениться буквально за одну попытку соперника.

