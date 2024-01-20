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На Кубке мира по биатлону дисквалифицировали половину участников гонки. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,0 т.
На Кубке мира по биатлону дисквалифицировали половину участников гонки. Фотофакт

На 6-м этапе Кубка мира по биатлону, который в эти дни проходит в итальянском Антхольц/Антерсельве состоялась смешанная эстафета. Из 24 заявленных команд, финишировало лишь 12.

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На Кубке мира по биатлону дисквалифицировали половину участников гонки. Фотофакт

Всего на старт вышло 23 команды (Япония не стартовала), но 11 сборных организаторы дисквалифицировали, как круговых.

На Кубке мира по биатлону дисквалифицировали половину участников гонки. Фотофакт

Последней сборной, которая показала хоть какое-то время на финише, стала сборная Бельгии. Она отстала от первых норвежцев более чем на 5 минут.

На Кубке мира по биатлону дисквалифицировали половину участников гонки. Фотофакт

Сборная Украины, которая была представлена в этой дисциплине Анастасией Меркушиной, Юлией Джимой, Денисом Насыко и Дмитрием Пидручным, заняла итоговое 9-е место. Наши биатлонисты использовали 12 дополнительных патронов и финишировали через 3 минуты после победителя.

На Кубке мира по биатлону дисквалифицировали половину участников гонки. Фотофакт

Отметим, что несколькими часами ранее состоялась и одиночная смешанная эстафета где Кристина Дмитренко и Артем Тищенко замкнули топ-10.

На Кубке мира по биатлону дисквалифицировали половину участников гонки. Фотофакт

Как сообщал OBOZ.UA, накануне швейцарская биатлонистка Лена Хекки Гросс сенсационно стала победительницей короткой индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в итальянском Антхольц-Антерсельве.

На Кубке мира по биатлону дисквалифицировали половину участников гонки. Фотофакт

29-летняя спортсменка, которая в нынешнем сезоне лишь один раз попадала на подиум, прошла дистанцию в 12,5 км за 36 минут и 49 секунд.

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