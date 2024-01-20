На Кубке мира по биатлону дисквалифицировали половину участников гонки. Фотофакт

На 6-м этапе Кубка мира по биатлону, который в эти дни проходит в итальянском Антхольц/Антерсельве состоялась смешанная эстафета. Из 24 заявленных команд, финишировало лишь 12.

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Всего на старт вышло 23 команды (Япония не стартовала), но 11 сборных организаторы дисквалифицировали, как круговых.

Последней сборной, которая показала хоть какое-то время на финише, стала сборная Бельгии. Она отстала от первых норвежцев более чем на 5 минут.

Сборная Украины, которая была представлена в этой дисциплине Анастасией Меркушиной, Юлией Джимой, Денисом Насыко и Дмитрием Пидручным, заняла итоговое 9-е место. Наши биатлонисты использовали 12 дополнительных патронов и финишировали через 3 минуты после победителя.

Отметим, что несколькими часами ранее состоялась и одиночная смешанная эстафета где Кристина Дмитренко и Артем Тищенко замкнули топ-10.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне швейцарская биатлонистка Лена Хекки Гросс сенсационно стала победительницей короткой индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в итальянском Антхольц-Антерсельве.

29-летняя спортсменка, которая в нынешнем сезоне лишь один раз попадала на подиум, прошла дистанцию в 12,5 км за 36 минут и 49 секунд.

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