На клубном чемпионате мира забит 'самый невероятный автогол в истории'. Видео

Французский защитник итальянского "Милана" Пьер Калюлю, выступающий в аренде за "Ювентус", отметился на клубном чемпионате мира невероятным автоголом. 25-летний футболист конголезского происхождения в матче с "Манчестер Сити" послал мяч в свои ворота с 5 метров в простой ситуации, когда вокруг не было ни одного соперника.

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На 26-й минуте английская команда устроила затяжную атаку, которая закончилась прострельной передачей Матеуша Нунеша. Удар от португальца принял на себя Калюлю, но вместо отбить в поле, мастерски переправил в свою рамку.

В соцсетях это взятие ворот болельщики в соцсетях окрестили "самым невероятным автоголом в истории", намекая на положение, в котором оказался француз и результат всего этого.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на матче клубного чемпионата мира по футболу между аргентинской "Бокой Хуниорс" и португальской "Бенфикой" арбитр из Мексики Сесар Рамос показал "самую необычную красную карточку в истории".

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