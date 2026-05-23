На камеру попало реальное отношение Забарного к Сафонову в ПСЖ. Видео

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный не пожал руку российскому одноклубнику Матвею Сафонову во время тренировки. Эпизод случился на базе ПСЖ перед двусторонней игрой во Франции в ходе подготовки команды к финалу Лиги чемпионов против "Арсенала"

Игроки выстраивались перед началом тренировочного мини-матча и проходили мимо друг друга в рамках традиционного приветствия. В этот момент Забарный проигнорировал протянутую руку Сафонова и продолжил движение.

Отметим, что в декабре 2025 года после матча с "Мецем" (3:2) французский болельщик выложил у себя в TikTok видео со всеми моментами взаимодействия между российским голкипером ПСЖ Матвеем Сафоновым и украинским защитником Ильей Забарным. В ролике, который собрал за сутки почти миллион просмотров видно, что сперва Сафонов игнорирует украинца, стараясь выбирать других партнеров для первого паса.

Тогда же после Межконтинентального кубка появилось видео, где вся команда праздновала победу и качала Сафонова, а Забарный демонстративно отстранился и не принял в этом участия.

В ноябре 2025 года в соцсетях завирусился ролик с предполагаемым рукопожатием между игроками, который вызвал дискуссии и споры в фанатской среде.

Оба футболиста проводят сезон в основном составе ПСЖ. Сафонов помог клубу выиграть чемпионат Франции и вошёл в число лучших по проценту матчей без пропущенных мячей. Забарный провел свыше 30 игр и закрепился в обороне команды.

