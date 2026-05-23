УкраїнськаУКР
русскийРУС

На камеру попало реальное отношение Забарного к Сафонову в ПСЖ. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,7 т.
На камеру попало реальное отношение Забарного к Сафонову в ПСЖ. Видео

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный не пожал руку российскому одноклубнику Матвею Сафонову во время тренировки. Эпизод случился на базе ПСЖ перед двусторонней игрой во Франции в ходе подготовки команды к финалу Лиги чемпионов против "Арсенала"

Игроки выстраивались перед началом тренировочного мини-матча и проходили мимо друг друга в рамках традиционного приветствия. В этот момент Забарный проигнорировал протянутую руку Сафонова и продолжил движение.

Отметим, что в декабре 2025 года после матча с "Мецем" (3:2) французский болельщик выложил у себя в TikTok видео со всеми моментами взаимодействия между российским голкипером ПСЖ Матвеем Сафоновым и украинским защитником Ильей Забарным. В ролике, который собрал за сутки почти миллион просмотров видно, что сперва Сафонов игнорирует украинца, стараясь выбирать других партнеров для первого паса.

На камеру попало реальное отношение Забарного к Сафонову в ПСЖ. Видео

Тогда же после Межконтинентального кубка появилось видео, где вся команда праздновала победу и качала Сафонова, а Забарный демонстративно отстранился и не принял в этом участия.

На камеру попало реальное отношение Забарного к Сафонову в ПСЖ. Видео

В ноябре 2025 года в соцсетях завирусился ролик с предполагаемым рукопожатием между игроками, который вызвал дискуссии и споры в фанатской среде.

На камеру попало реальное отношение Забарного к Сафонову в ПСЖ. Видео

Оба футболиста проводят сезон в основном составе ПСЖ. Сафонов помог клубу выиграть чемпионат Франции и вошёл в число лучших по проценту матчей без пропущенных мячей. Забарный провел свыше 30 игр и закрепился в обороне команды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

ФранцияПарижЛига чемпионовПСЖМатвей СафоновИлья Забарный
Редакционная политика