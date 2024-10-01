На футболе в Болгарии в реальной жизни случилась уникальная сцена из культового фильма Люка Бессона. Видео

В матче чемпионата Болгарии по футболу между софийскими "ЦСКА-1948" и "Септември" на стадион заехало такси. Инцидент случился на 78-й минуте при счете 1:1.

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Когда одна из команд готовилась подавать угловой в эфир попала желтая иномарка, которая крутилась за воротами. Автомобиль, брендированный в одну из служб такси, случайно въехал на арену, удивив не только комментаторов но и игроков обеих команд.

В социальных сетях эту ситуацию моментально связали с культовым французским фильмом Люка Бессона и Жерара Кравчика "Такси 4". В этой серии франшизы о таксисте Даниэле и его товарище Эмильене появился футболист Джибриль Сиссе, подписавший тогда контракт к "Марселем".

Как сообщал OBOZ.UA, стадион словацкого футбольного клуба "Татран Черны Балог" стал настоящей звездой в интернете после того, как в сеть попало видео с одного из матчей. Прямо во время игры вдоль трибуны проехал настоящий паровоз.

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