'На это у меня есть личные причины'. Официально ушел в отставку главный тренер сборной Украины по женскому футболу

Владимир Пятенко покидает должность главного тренера женской сборной Украины по футболу по завершении 2025 года. Об этом специалист сообщил в комментарии "Суспільне Спорт", подчеркнув, что не планирует продлевать действующий контракт.

Пятенко возглавляет национальную команду с 2023 года. За это время сборная Украины провела под его руководством 24 официальных матча, одержала 12 побед и еще четыре встречи завершила вничью. Ключевым достижением тренера стало повышение в классе в Лиге наций: в следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе "А".

Несмотря на успешные результаты, Пятенко принял решение уйти с поста наставника после окончания контракта, рассчитанного до конца 2025 года. "Так, у меня контракт заканчивается, и я его не продлеваю. На это у меня есть личные причины", — заявил тренер в комментарии "Суспільне Спорт".

Одной из кандидаток на вакантную должность называют главного тренера "Ворсклы" Ию Андрущак. Об этом ранее сообщил канал "ТаТоТаке", однако сама специалистка в разговоре с "Суспільне Спорт" отказалась подтверждать или опровергать эту информацию, сославшись на действующий контракт Пятенко и отсутствие официальных заявлений со стороны УАФ: "До 31.12.2025 у Пятенко действующий контракт, поэтому сейчас ничего не подтверждаю и не опровергаю. Когда на сайте УАФ появится официальная информация, тогда и можно будет о чем-то говорить".

Первые матчи в 2026 году женская сборная Украины проведет уже в рамках отбора на чемпионат мира-2027. По итогам жеребьевки соперницами команды станут действующие чемпионки мира Испания, победительницы Евро-2025 Англия, а также сборная Исландии. Квалификацию украинская команда начнет номинально домашним матчем против Англии, который запланирован на 3 марта 2026 года.

