На 'золото' снова претендуют только две команды? Чего ждать от 35-го чемпионата Украины по футболу

Сегодня начинается юбилейный, уже 35-й сезон Украинской Премьер-лиги. За главный трофей страны сойдутся 16 клубов из 13-ти городов Украины. Что нового мы увидим? Возможен ли новый чемпион? Как кардинально изменились тренерские позиции? Что с борьбой за каждое место в таблице? И почему в этом сезоне стоит пересмотреть Кубок? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

"Динамо" и "Шахтёр" не имеют конкуренции?

После еврокампании кажется, что за золото будут бороться чемпион Украины "Динамо" и бронзовый призер "Шахтер". Пока альтернативы "Александрии" (о которой мы поговорим позже) не предвидится, лишь амбиции клубов, но доказать их можно будет ближе к зиме. Кстати, у киевлян в УПЛ продолжается беспроигрышная серия, которая теперь насчитывает 32 матча!

У горняков интересная задача: Туран уже показал способности в Лиге Европы. Теперь ему надо навязать качественную борьбу Шовковскому, чтобы отмыть репутационные потери своего предшественника. Да и за июль донецкая команда выглядит сильнее прямого конкурента. Есть бразильцы, бесшабашность и жажда, тогда как бело-синим еще предстоит наладить связи на нескольких позициях. Кажется, мы будем видеть забытое соревнование за золото до последнего.

Старт элиты выпадает на 2 тура отбора в Европе, обе команды снова будут много ездить. Тренеры имеют определенный план - ротации составов. Но чем ближе к основному этапу, тем сложнее будет соперник. "Динамо" уже обеспечило себе Этап лиги в любом случае, у "Шахтера" это еще впереди. Поэтому гранды могут сфокусироваться на борьбе за еврокубки, УПЛ пока подождет. Ведь до очной игры еще далеко, а Украине изрядно нужны баллы в таблицу коэффициентов.

На дефицитные еврокубки нет чётких претендентов

В этом году команды снова соревнуются только за 3 еврокубковых места. Победитель УПЛ попадает в Лигу чемпионов, призеры - в Лигу конференций. Еще одно место зарезервировано для победителя Кубка Украины, но здесь есть нюанс. Точнее, старая многолетняя традиция - победа грандов в Кубке. Она, вместе с их выходом в евротурниры через место в таблице, дает дополнительную путевку 4-й команде лиги. До начала сезона нет сомнений, что "Шахтер" и "Динамо" снова станут лидерами, поэтому борьба за 3 и 4 позиции Премьер-лиги будет идти, как и в этом сезоне, не на жизнь. Счастье в том, что никого не придется исключать (вспоминаем "Днепр-1") и срочно искать замену через экстра-турнир 16-й команде.

Вне этой борьбы "Александрия", это было заметно в матчах Лиги конференций. Серебряного призера УПЛ разорвали трансферами, а сама команда пыталась что-то создать, но не выглядела солидно в течение длительного времени. Клуб должен выдержать удар и на волне проблем не упасть слишком низко.

Попробует собрать максимум очков и "Полесье". Житомиряне имеют нового опытного тренера Ротаня, подписали Филиппова, Кравченко и Гайдучика. И кажется, что на прошлом опыте можно ехать за медалями. Пока кардинальные изменения полярны: против Андорры команда устроила суперзарубу и закамбечила ради первой победы в ЛК. Так что, основной на сезон у команды будет внутренняя или международная лига?

Кажется, что "Кривбасс" должен был бы стать надеждой чемпионата, но и эта команда пока не стала силой. На трансферном рынке масштабный уход и масштабный приход едва ли не со всех континентов. Изюминкой замена во главе - теперь там руководит хорошо знакомый Патрик ван Леувен. Характерно, что лимит на легионеров будет влиять на криворожан сильнее всех обстоятельств, потому что украинцев в составе стало меньше, а пришли легионеры. А тех, кто остался, еще надо удержать. Других претендентов на еврокубки из УПЛ рано называть - и следующий пункт отвечает нам почему.

Новых тренеров получили сразу 10 клубов лиги!

Это одна из самых масштабных революций на тренерском поприще футбольной Украины. 10 из 16 клубов элиты летом получили новых тренеров, хотя большинство из них так или иначе работали в УПЛ. Сразу 4 коуча, например, уже руководили другими командами: тот же Руслан Ротань теперь главный в "Полесье", а на его место в "Александрию" пришел Кирилл Нестеренко. Виталий Пономарев сменил "Рух" на "ЛНЗ", к львовянам назначен Иван Федык. В "Кривбассе" реинкарнацию будет проходить Патрик ван Леувен (экс-тренер "Металлиста 1925"). Самих харьковчан будет тренировать Младлен Бартулович, а его "Зарю" подхватит Виктор Скрипник.

Среди других изменений: во главе "Шахтера" стал Арда Туран (которого уже называют успешным выбором клуба), а в "Оболони" коучем будет Александр Антоненко. Временная ситуация сложилась в "Полтаве", где и.о. тренера некоторое время будет Павел Матвийченко. Владимир Сысенко остается в менеджменте дебютанта УПЛ, но пока будет повышать профессиональную квалификацию.

На что способны новички?

В УПЛ сразу 4 новые команды! Четверть лиги представлена новыми именами. Более того, в каждой произошла какая-то уникальная история. Например, "Полтава" заменила вечного жителя лиги - "Ворсклы", не будет дерби, которое так желали. "Кудривка" должна доказать, что ее амбиции далеко за пределами просто существования в элите. И что бы ни говорили о сельском уровне футбола, команда в стыках завоевала право на УПЛ... у все той же "Ворсклы". Заходит на свой первый сезон "Эпицентр", он привезет футбол в Хмельницкую область (технически, потому что в начале будут играть в Тернополе). А еще возвращается "Металлист 1925", которому в первую очередь пророчат смену названия, а не турнирные достижения.

Возможен ли у кого-то феномен "Карпат", когда в прошлом сезоне львовяне побежали едва ли не за медалями УПЛ? Кудривцы на сборах не выиграли ни одну из команд элиты, но стали сильнее молодежки "Шахтера". Харьковчане вообще провели ротацию руководства и еще должны решить скандал вокруг Сидорова. Команда из Каменца-Подольского активно привыкает с темпом сильной лиги и Нагорняк уже увидел проблемные места. А полтавчане ждут, пока их тренер выйдет на документально нужный уровень. Каждая из команд-новичков пополнилась игроками с опытом: в лиге меняют элитную прописку Шаповал, Ермолов, Калюжный, Мартынюк, Янаков и еще несколько футболистов. Больших сенсаций от них на первой год не ждем, но борьба за середину таблицы будет насыщенная.

Сезон снова без Суперкубка. Но с обновленным кубком

УАФ реорганизовала модель Кубка Украины. Будет не только новый формат, но и обновленный трофей. Квалификация турнира начнется 9-го августа с региональных команд. Участие в соревнованиях принимают 68 клубов, из которых 20 — любительских. Некоторые из них с очень экстравагантными названиями - "Полесье Ставки", "Луцксантехмонтаж №536" или 2 команды с англоязычным шрифтом. Наконец команды УПЛ будут заиграны раньше, 12 команд подключатся уже со стадии 1/32 финала. Участники еврокубков будут ждать своей очереди в Кубке позже.

Когда стартует Премьер-лига?

Новый сезон УПЛ откроет матч "Колос" - "Кривбасс", который состоится 1-го августа в 15:30. Чемпион "Динамо" в субботу отправится в гости к "Вересу". Тогда же "Заря" примет "ЛНЗ". Сразу со старта имеем интересное противостояние - в воскресенье будут играть "Карпаты" с "Полесьем". Что касается новичков, "Металлист 1925" будет принимать "Оболонь", которая получила второй шанс в лиге; "Полтава" пройдет проверку почти призером УПЛ "Рухом"; на "Кудривку" выпал серебряный призер "Александрия" (хоть и в другом виде, как мы уже писали), а самый главный матч стартового тура - "Эпицентр" против "Шахтера". Первый тур растянули на 4 дня. Все матчи покажет УПЛ ТВ.