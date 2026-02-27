На чемпионате Украины по легкой атлетике установили мировой рекорд: в какой дисциплине и кто автор

Украинская скороходка Людмила Оляновская установила мировой рекорд на дистанции 5000 метров в первый же день чемпионата страны по легкой атлетике в помещении. Наши соотечественница преодолела дистанцию за 19 минут 53 секунды и превзошла предыдущее достижение Элеоноры Джорджи.

Оляновская в комментарии "Суспильному Спорт" призналась, что вообще не планировала бороться с Джорджи, которая прошла 5000 метров за 20,01 минут в мае-2014. По словам спортсменки из Киева, к дистанции она практически не готовилась, а сосредоточена на полумарафоне.

"Я рассчитывала, что будет ровно 20 минут, – а уже когда понимала, что значительно перехожу этот результат, – то по темпу и ритму добавляла. Что чувствовала на последнем круге? Это очень сильный результат – для девушки это космический результат. Я пойму, что это за результат, когда захочу его снова превзойти – я понимаю сколько надо будет сделать быстрых отрезков, сколько надо будет пролить пота, положить своего времени, чтобы снова выйти в манеж и его побить. Мы не готовились к этой пятерке, потому что у нас через неделю чемпионат Украины по полумарафону", – рассказала Оляновская.

Отметим, что чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении продлиться до 1 марта. При этом в последний день зимы выступит Ярослава Магучих, которая является мировой рекордсменкой в прыжках в высоту.

