На чемпионате мира по гандболу забит 'самый зрелищный гол всех времен'. Видео

Гандболист сборной Алжира Аюп Абди отметился невероятным голом во втором туре чемпионата мира, который с 14 января по 2 февраля проходит в Хорватии, Дании и Норвегии. Гандбольный мундиаль впервые в истории проводится в трех странах.

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27-летний правый полусредний французского "Нанта" потрясающе разобрался с итальянским голкипером Доменико Ебнером, спровоцировав настоящий фурор в социальных сетях. Абди в прыжке сделал "винт", и, уже приземляясь, хитро выкрутил мяч, который беспрепятственно вкатился в ворота.

Момент за несколько суток собрал более 230 000 просмотров, а болельщики назвали его "самым эффектным в истории".

Стоит отметить, что Абди в этой встрече всего сделал шесть результативных бросков, но это не спасло его сборную от поражения Италии со счетом 23:32.

После трех туров Алжир с 0 очком замыкает турнирную таблицу в группе B, потеряв шансы на выход в плей-офф. Алжирская команда примет участие в "турнире неудачиков", где разыграет места с 25-го по 32-е.

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