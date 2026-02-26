'Мы возимся в таком дерьме! Что же вы творите? Жулики'. Канчельскис устроил бунт в России

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис резко раскритиковал состояние инфраструктуры в российской Второй лиге и призвал функционеров улучшить условия для игроков. Уроженец Кировограда (ныне – Кропивницкий), который выступал за киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", обратился к российским футбольным чиновникам с требованием заняться полями и трибунами, назвав ситуацию в низших дивизионах неудовлетворительной.

Канчельскис, ныне тренирующий "Динамо" Брянск, заявил, что ждет возобновления сезона, поскольку продолжает работу с командой. По его словам, развитие футбола невозможно без улучшения базовых условий в низших лигах страны.

Он потребовал от функционеров заняться инфраструктурой во Второй лиге чемпионата России по футболу. Тренер отметил, что в турнире отсутствуют качественные поля и трибуны, а условия для игроков остаются сложными: "Мы как первопроходцы: ни условий, ни инфраструктуры, ничего нет".

По словам специалиста, чиновники должны проявить больше активности в решении проблем дивизиона. Канчельскис резко добавил, что футбольным функционерам следует "поднять свои задницы" и приехать лично проверить состояние объектов.

Он также обвинил представителей футбольного управления в лицемерии, утверждая, что публичные отчёты о положении дел не соответствуют реальности.

"Вы хотите, чтобы Вторую лигу закрыли? Ну закройте её тогда и забудьте! Вы же должны заботиться о футболистах, а мы возимся в таком дерьме! Как не стыдно? Что же вы творите? Жулики. Зато ходят и рассказывают, как всё хорошо. Поднимите задницы, и приезжайте посмотреть на условия", – цитирует бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" "Чемпионат.ком".

