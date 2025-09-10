'Мы еще ничего не проиграли': Ребров 'заткнул рот' болельщикам после ничьей с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров призвал болельщиков поддержать команду после ничейного матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Азербайджаном. По словам наставника "сине-желтых", он его подопечные постоянно подвергаются критике, которая не всегда выглядит справедливой.

Об этом Ребров заявил на пресс-конференции после матч в Баку, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Специалист подчеркнул, что в очередной раз он столкнулся с кадровыми трудностями, а кроме того, отборочный цикл только начался.

"Понимаю, что болельщики сегодня ожидали от нас другого. Но вы видели, у нас очень много травмированных. У нас идет война, нужно поддерживать друг друга, поддерживать свою сборную. Да, меня могут критиковать и критикуют после каждой игры. Поэтому хочу обратиться к болельщикам: мы сейчас все поддерживаем наши ВСУ, но сборная – это тоже Украина. Здесь играют украинцы. Хотел бы, чтобы болельщики поддержали ребят. Мы еще ничего не проиграли, впереди много матчей. Мы заслужили эту критику, мы ее принимаем, но сейчас нам всем нужно держаться вместе. Мы еще никуда не вылетели", – сказал Ребров.

Отметим, что после двух игровых дней украинцы имеют в своем активе одно очко и занимают третьем место в группе. В следующей игре "сине-желтые" сойдутся в Рейкьявике с исландцами 10 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, футболисты сборной Украины устроили демарш после матча с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026.

