Футболисты сборной Украины устроили демарш после матча с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026

После ничейного выездного матча против сборной Азербайджана игроки национальной команды Украины отказались давать интервью медиа-сервису MEGOGO, который является официальным транслятором поединка. Ни один футболист не вышел на флеш-интервью.

Вышел пообщаться с украинской прессой лишь главный тренер сборной Сергей Ребров. Наставник дал дал комментарий журналистке Марине Машкиной и ответил на её вопросы. Его слова были показаны в эфире послематчевой аналитической студии на канале "MEGOGO Футбол Перший".

Единым из игроков, кто в итоге дал хоть какое-то интервью журналистам стал Николай Матвиенко.

Напомним, что сборная Украины по футболу во втором туре отбора на чемпионат мира-2026 неожиданно не смогла переиграть команду Азербайджана. Поединок в Баку завершился с сенсационным счетом 1:1.

Свой следующий матч "желто-синие" проведут 10 октября: на стадионе "Лаугардалсвёллур" в Рейкьявике против сборной Исландии.

Напомним, что в первой игре подопечные Реброва уступили Франции 0:2. В турнирной таблице наша команда с одним очком делит последнее место с Азербайджаном.

