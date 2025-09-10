'Это случайность': лидер сборной Украины оправдался за ничью с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не считает катастрофой ничью с Азербайджаном в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Легионер лиссабонской "Бенфики" назвал случайностью итоговый результат, к которому привел досадный пенальти.

Видео дня

Об этом Судаков заявил в эфире канала "Megogo Футбол 1". По словам лидера "сине-желтых", который отметился голом в матче в Баку, подопечные тренера Сергея Реброва контролировали ход встречи, создали несколько голевых моментов и стали жертвой стечения обстоятельств.

"Поле было очень тяжелое, плохое, но поле для всех одинаковое. Поэтому нет смысла об этом уже говорить. Сборная Азербайджана – хорошая, дисциплинированная команда в обороне. Было несколько квалифицированных футболистов, которые могли создать какие-то моменты. А так чего-то особенного в этой команде не увидели. Мы играли на мяче, продолжали создавать моменты, хотели играть. Одна досадная контратака: подача, момент, о котором даже потом уже все забыли. Рефери посмотрел повтор и назначил пенальти. Так случается. Я считаю, что это больше случайность, чем закономерность", – сказал Судаков.

Отметим, что после матча с Азербайджаном Ребров потребовал от болельщиков поддержать команду, которая "еще никуда не вылетела".

