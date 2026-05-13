Олимпийская чемпионка Светлена Журова потребовала от Украины провести президентские выборы, что завершить войну, которую развязала именно Россия. Депутатка Государственной думы выразила невероятно лицемерное мнение о том, что в противном случае наша страна в будущем откажется от мирного соглашения с агрессорами.

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому порталу lenta.ru. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая Z-патриотка повторила кремлевскую мантру о якобы нелегитимность президента Владимира Зеленского, что ставит под сомнение переговоры о мире.

"Пусть Зеленский начнет переговоры, а потом уже, чтобы все было легитимно, он должен быть переизбран или должен быть кто-то новый. Они же сами зацепятся потом за это. Потому что иначе мы же понимаем, что они могут в любой момент начать опять. Мы пойдем навстречу, а украинская сторона этого не сделает. И могут опять погибнуть наши бойцы. По крайней мере, мы слышим сейчас, что в последнее время очень активизировалась эта тема. Надеюсь, что это не просто так", – сказала Журова.

Ранее эта циничная россиянка обвинила украинцев в нежелание остановить войну и потребовала от нашей страны соблюдать требования РФ.

