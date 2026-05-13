"Мы пойдем навстречу, а они могут начать опять": чемпионка ОИ из РФ обвинила украинцев во враждебности
Олимпийская чемпионка Светлена Журова потребовала от Украины провести президентские выборы, что завершить войну, которую развязала именно Россия. Депутатка Государственной думы выразила невероятно лицемерное мнение о том, что в противном случае наша страна в будущем откажется от мирного соглашения с агрессорами.
Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому порталу lenta.ru. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая Z-патриотка повторила кремлевскую мантру о якобы нелегитимность президента Владимира Зеленского, что ставит под сомнение переговоры о мире.
"Пусть Зеленский начнет переговоры, а потом уже, чтобы все было легитимно, он должен быть переизбран или должен быть кто-то новый. Они же сами зацепятся потом за это. Потому что иначе мы же понимаем, что они могут в любой момент начать опять. Мы пойдем навстречу, а украинская сторона этого не сделает. И могут опять погибнуть наши бойцы. По крайней мере, мы слышим сейчас, что в последнее время очень активизировалась эта тема. Надеюсь, что это не просто так", – сказала Журова.
Ранее эта циничная россиянка обвинила украинцев в нежелание остановить войну и потребовала от нашей страны соблюдать требования РФ.
