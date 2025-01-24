'Заявления сумасшедших украинцев': чемпион ОИ из РФ набросился на фигуриста из Харькова

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев возмутился словами украино-американского фигуристка Вадима Колесника, который призвал не допустить возвращения россиян в международные турниры. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина цинично обозвал нашего соотечественника из Харькова сумасшедшим.

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Бывший биатлонист, который яро поддерживает агрессию своей страны в отношении Украины, при этом выступил от имени Международного союза конькобежцев (ISU), отметив, что тот станет не отменять своего решения о допуске россиян к соревнованиям.

"Этот Колесник либо не читал олимпийскую хартию, либо вообще читать не умеет. Нет никаких противоречий в возвращении российских спортсменов на Олимпийские игры. Колеснику надо внимательно почитать устав МОК, тогда он будет правильно трактовать принципы олимпийского движения. Слова этого спортсмена и другие подобные заявления украинцев не отменят решение ISU о допуске российских фигуристов. Ничего у них не получится. ISU не будет реагировать на заявления сумасшедших", – сказал Васильев.

Отметим, что ранее известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова в истерике назвала "несправедливостью по отношению к русским" допуск атлетов из РФ в усеченной квоте.

Как сообщал OBOZ.UA, ISU предоставил России по одной квоте в нейтральном статусе на каждый вид фигурного катания на Олимпиаде-2026. Татьяна Тарасова заявляла, что россиян "привыкли наказывать ни за что".

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