Мужская эстафета в биатлоне на ОИ-2026 завершилась историческим результатом и провалом сборной Украины. Видео

Мужская биатлонная эстафета на Олимпийских играх-2026 принесла Франции первую в истории победу в этой дисциплине. Сборная Украины финишировала 16-й, показав худший результат за 28 лет.

Францию представляли Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе и Эрик Перро. Их итоговое время составило 1:19:55.2. Даже один штрафной круг не помешал французам опередить Норвегию, которая завоевала "серебро" с отставанием 9.8 секунды, и Швецию, получившую "бронзу" с отставанием 57.5 секунды. Это первое "золото" Франции в мужской эстафете на Олимпиаде.

Украину представляли Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк. Команда завершила гонку с отставанием 5:12.2.

На первом этапе у Пидручного возникла проблема с патроном: в обойме оказалось четыре патрона. Несмотря на задержку и два дополнительных выстрела, он передал эстафету шестым с отставанием 19.5 секунды. Борковский на первом рубеже использовал три дополнительных патрона и откатился на 12-е место, затем финишировал свой этап 14-м.

Мандзин чисто отработал первую стрельбу, поднялся по ходу дистанции и передал эстафету шестым. Лесюк после первой стрельбы опустился на 11-ю позицию, а на заключительном рубеже отправился на два штрафных круга и финишировал 16-м.

Этот результат стал для Украины худшим в мужской эстафете за 28 лет: на Играх-1998 команда была 18-й.

