Мудрик сделал заявление по поводу возвращения в футбол

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик выразил уверенность в том, что вскоре вернется на футбольное поле после завершения расследования по подозрению в употреблении допинга. Наш футболист призвал болельщиков никогда не отчаиваться, а также поблагодарил их за поддержку.

Об этом Мудрик написал на своей странице в социальной сети Instagram, обратившись к фанатам на украинском и английском языках. Игрок лондонского "Челси" отметил, что для него невероятно важно и ценно каждое сообщение с поддержкой в свой адрес от преданных поклонников.

"С Новым годом всех моих поклонников. Я просто хотел поблагодарить вас за вашу поддержку. Я вижу все ваши сообщения и искренне ценю их. Поэтому, пожалуйста, не сдавайтесь, как не сдаюсь я. Не могу дождаться встречи с вами в ближайшее время", – написал Мудрик.

Напомним, что после одного из матчей за сборную Украины в допинг-пробе Мудрика были обнаружены следы мельдония. После этого он был отстранен от любой футбольной деятельности. В последний раз атакующий полузащитник выходил на поле 28 ноября 2024 года в поединке Лиги конференций, где "Челси" обыграл "Хайденхайм" 2:0, а украинец забил гол.

Недавно один из инсайдеров опубликовал в сети дату возвращения Михаила в футбол. В то же время сам футболист угодил в неприятную ситуацию в Лондоне.

Как сообщал OBOZ.UA, во Всемирной антидопинговом агентстве (WADA) впервые отреагировали на скандал вокруг Михаила Мудрика.

