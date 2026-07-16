Можно ли спастись после 0:0? Чего ждать от "Динамо" в Лиге Европы и какие шансы команды на сохранение места в турнире

Сегодня киевское "Динамо" проведет ответный матч против румынского "Клужа". После сложного первого матча и нулевой ничьей нашей команде остаётся только побеждать. Эта фраза понятна – но хватит ли сил и возможностей одержать эту победу? И чего ждать от киевлян в Румынии? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Первый матч получился неудачным, но с надеждой

"Динамо" неделю назад провело игру фактически в роли фаворита. "Клуж" решил отдать мяч и ждать своего шанса, поэтому у бело-синих один момент следовал за другим, киевляне доводили мяч до опасных зон – но так и не смогли превратить удары в результат! Точнее так: из 6 ударов в створ ни один так и не стал голом, а сколько ударов прошло мимо, особенно в первом тайме, и говорить нечего.

Больше всего разочаровывала несогласованность этих эпизодов: то удар был слишком слабым, то летел куда-то в сторону Киева, а не в ворота соперника. Вратарь румын впервые по-настоящему включился в игру только на 42-й минуте, и этот момент показателен. Голкипер кулаком выбил мяч, тот полетел к Шапаренко – и тот пробил далеко мимо ворот. Защиту соперника возглавил Бик, далеко не профильный защитник, но точно лидер на поле по самоотдаче. Румыны смогли создать только один момент, но какой! Макалу нашел брешь в обороне, через которую выпустил Менди. Вингер пробивал точно в угол, но быстрая реакция и правильная позиция Нещерета спасли украинскую команду. Ничья – это словно благословение для такой игры, где назад пасовали чаще, чем в аут.

Вопрос – а что же делают на сборах? Кого там набирают, если Костюк сделал только 2 замены из 5 возможных и обновил только правый фланг? Если Пономаренко не выдержал весь матч, почему не дать время тому же Герреро? "Динамо" пока единственный клуб Украины, который уже начал сезон до старта УПЛ, и времени на длительные сборы и ежедневные спарринги уже нет. Поэтому тренерский штаб располагает лишь тем, что успел отработать за последние несколько недель.

"Клуж" в плохом настроении

"Университатя" провела пока только один официальный матч, который состоялся именно между динамовцами. Им предстояло сыграть Суперкубок Румынии со своими одноклубниками из "Университатя Крайова". Гол наши сегодняшние соперники забили на тонкости: навес за спину на фланг, где Макалу на волосок оказался вне офсайда и отпасовал на Алиева, за которым не успели защитники. А пропустили после банального падения центрального защитника и выхода один на один Нсимбы. В том матче можно отметить по-прежнему плохую оборону, пробелы между футболистами и неорганизованность нападающих. Игра дошла до серии пенальти, где "Крайова" реализовала все удары с отметки, тогда как Макалу отправил мяч далеко над трибунами. Первый домашний матч сезона завершился для "Клужа" потерей Суперкубка и определенным моральным спадом перед битвой за Европу.

Что делать сегодня?

"Динамо" за лето так и не исправило проблему всего прошлого сезона – играть весь матч, а не определенный отрезок времени. Точность и целенаправленность ударов появились только в последние 30 минут, когда игроки начали попадать в ворота. Костюку нужно обратить внимание и на стиль игры "Клужа": одна из сильнейших команд Румынии просто не имеет достаточного опыта противодействия постоянному прессингу. Это было заметно по тем неосторожным и неорганизованным оборонительным линиям, из-за которых после перерыва мяч заходил как домой. Если "динамовцы" будут действовать в последней трети поля, то офсайдов почти не будет, ведь такие игроки, как Кристья или Кубиш, не выдерживали позиций, и можно было запускать Пономаренко как можно ближе к воротам.

Также нужно наконец-то разрешить команде наносить дальние удары: когда они посыпались один за другим, у вратаря Михаила возникали проблемы. Буяльский первым пробил из-за пределов штрафной, но стал единственным, кто попал в створ. Этот вратарь не способен контролировать такие эпизоды, что в добавленное время доказал Редушко. Если "пушка" будет настроена лучше, а свои удары будет разряжать ещё и Пихалёнок, "Динамо" получит прекрасную возможность увеличить счёт.

Что дальше и когда смотреть матч?

Игра против "Клуж" состоится сегодня, 16 июля, в одноимённом румынском городе. Начало в 20:30. Если "Динамо" выиграет, то пройдет во 2-й раунд квалификации плей-офф Лиги Европы, где его ждет "ПАОК". Если же нет, то киевляне вылетят во 2-й раунд Лиги конференций, где уже ждет норвежский "Бранн".