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"Может, нам еще без трусов выступать?" Чемпион ОИ из РФ устроил нелепый протест против отстранения

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Тихонов высказался о санкциях
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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов гневно отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU), который допустил российских спортсменов в так называемом нейтральном статусе. Бывший биатлонист возмутился очередному отказу организации вернуть представителям РФ национальной символики.

Об этом Тихонов заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат войны России на уничтожение Украины нелепо обвинил ISU в якобы несправедливых санкциях, закатив показательную истерику.

Россию изолировали от мирового спорта.
Фанаты Украины призывают остановить войну.

"Какой тут позитив, если флага и гимна нет? Может, нам еще без трусов и бюстгальтеров выступать, чтобы не видно было, что мы россияне? Или в России мало места кататься, что ли? Не хочу даже говорить. Россия должна быть первой во всем. Я трое суток сидел в бомбоубежище, когда американцы бомбили Белград. Почему им все можно, а нам нет? США из-за океана владеют всем миром, а мы сопли жуем", – сказал Тихонов.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала едва ли не пыткой выступления под национальной символикой России на международных турнирах.

Александр Тихонов.
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Как сообщал OBOZ.UA, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин внезапно разнылся о том, что современная Россия "движется в сторону Северной Кореи".

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Фигурное катаниеАлександр Тихонов
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