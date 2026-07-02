Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов гневно отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU), который допустил российских спортсменов в так называемом нейтральном статусе. Бывший биатлонист возмутился очередному отказу организации вернуть представителям РФ национальной символики.

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Об этом Тихонов заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат войны России на уничтожение Украины нелепо обвинил ISU в якобы несправедливых санкциях, закатив показательную истерику.

"Какой тут позитив, если флага и гимна нет? Может, нам еще без трусов и бюстгальтеров выступать, чтобы не видно было, что мы россияне? Или в России мало места кататься, что ли? Не хочу даже говорить. Россия должна быть первой во всем. Я трое суток сидел в бомбоубежище, когда американцы бомбили Белград. Почему им все можно, а нам нет? США из-за океана владеют всем миром, а мы сопли жуем", – сказал Тихонов.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала едва ли не пыткой выступления под национальной символикой России на международных турнирах.

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