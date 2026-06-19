Никакой пользы: Моуриньо принял решение по главному конкуренту Лунина в "Реале"

Новый главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуриньо лишит бельгийского вратаря Тибо Куртуа капитанской повязки. Португальский специалист решил полностью перестроить иерархию лидеров команды, а конкурент украинца Андрея Лунина не будет выполнять таких функций на поле.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует журналист издания AS Игнасио Санчес. В минувшем сезоне роль капитана "Реала" вместе с Куртуа исполняли уругваец Федерико Вальверде и бразилец Винисиус Жуниор, однако ни один из них не сохранит свой статус в новом сезоне.

Моуриньо твердо уверен, что от Куртуа в роли капитана нет никакой пользы, так как он занимают позицию голкипера. Особенный, как называют португальца, видит в этой роли только полевых игроков.

Новый наставник "королевского клуба" уже определил свою тройку игроков, которые будут носить повязку в новом сезоне. В нее вошли французский голеадор Килиан Мбаппе, немецкий защитник Антонио Рюдигер и английский полузащитник Джуд Беллингем.

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" объявил о трансфере лидера сборной Португалии из "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.

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