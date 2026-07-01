МОК сделал новое заявление по допуску российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК), комментируя решение Международного союза конькобежцев о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе, указал, что подобные вопросы относятся к компетенции международных федераций. В организации также отреагировали на вопрос о соответствии этого шага обновлённой Олимпийской хартии, закрепляющей принцип политической нейтральности.

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В МОК сообщили, что вопрос участия спортсменов находится в зоне ответственности профильных международных федераций, за исключением Олимпийских игр.

"Решение этого вопроса остается за каждой международной федерацией, как единственным органом, ответственным за проведение международных соревнований, за исключением Олимпийских игр", – заявили в пресс-службе МОК в ответ на запрос пропагандистов из РИА Новости.

Международный союз конькобежцев ранее принял решение допустить российских спортсменов к соревнованиям с сезона-2026/27 в нейтральном статусе.

Ограничения в отношении российских и белорусских атлетов были введены ISU в 2022 году. 24 июня сессия МОК утвердила поправки в Олимпийскую хартию, предусматривающие принцип политической нейтральности и обязательство спортивных организаций соблюдать его на всех уровнях.

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