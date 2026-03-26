МОК принял новые правила для спортсменов

Международный олимпийский комитет утвердил новую политику допуска к женским соревнованиям на Олимпийских играх. Документ начнет действовать с Игр-2028 в Лос-Анджелесе и не распространяется на предыдущие турниры.

Согласно решению, участие в женских дисциплинах на Олимпийских играх и других соревнованиях под эгидой МОК разрешено только биологическим женщинам. Критерий будет определяться с помощью одноразового теста на наличие гена SRY.

В МОК заявили, что наличие этого гена свидетельствует о мужском половом развитии и остается неизменным на протяжении жизни. Проверка может проводиться по образцу слюны, мазка щеки или крови и считается менее инвазивной по сравнению с другими методами.

Спортсменки, у которых тест не выявит ген SRY, получают пожизненное право выступать в женской категории. Повторное тестирование не требуется, если нет оснований сомневаться в результате.

При положительном результате спортсмены не допускаются к женским соревнованиям. Исключение составляют редкие случаи, включая синдром полной нечувствительности к андрогенам, при котором отсутствует влияние тестостерона на физические показатели.

Такие атлеты могут выступать в мужских, смешанных или открытых категориях, если соответствуют их критериям.

Президент МОК Кирсти Ковентри заявила: "Я убеждена, что все олимпийцы имеют право на честную конкуренцию. Политика основана на научных данных и разработана с участием медицинских экспертов. Даже минимальные различия могут определять исход соревнований, поэтому участие биологических мужчин в женской категории нельзя считать справедливым. В некоторых видах спорта это также может быть небезопасно".

Она добавила: "Каждый спортсмен должен получать уважительное отношение, а тестирование потребуется пройти только один раз. Необходимы разъяснения процедуры, консультации и доступ к медицинской поддержке".

Политика разработана по итогам консультаций с экспертами и спортсменами, а также с учетом научных и правовых данных. В МОК отметили, что большинство участников обсуждений поддержали введение четких критериев допуска для обеспечения справедливости и безопасности.

Документ заменяет предыдущие рекомендации МОК по вопросам гендерной идентичности и допуска к соревнованиям. Он применяется только к соревнованиям под эгидой организации и не касается любительского спорта.

