"Много шума поднял своим поведением": Усик записал новое обращение из-за своего ареста в Кракове. Видео
Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик записал видеообращение к фанатам, в котором вновь высказался на тему своего недавнего задержания в польском Кракове. 37-летний боксер зачитал ироничные стихи для всех своих поклонников и недоброжелателей.
Соответствующее видео Усик опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Наш соотечественник отметил, что услышал о себе невероятное количество небылиц, а также отдельно поблагодарил всех, кто следил за инцидентом и переживал за него и его друзей.
Александр зачитал следующие строки:
"В стіхах, а може у віршах
Я хочу вам повєдать інформацію,
За що затримали мене, –
Та просто так складається.
Багато галасу навів
Своєю поведінкою,
Багато хто наговорив,
Що ніби був з бутилкою.
Порівнювати стали з чим попало,
Хто засудив,
А хтось – підтримав,
Сидячи з дивана.
Подяка кожному і всім
За теплоту і мусор,
Я далі по своїй дорозі пну,
Не буду брити вуса.
Дивлюсь на світ
З подякою до Бога
Бажаю всім в житті
Знайти свою дорогу
Я не герой і не мудак,
А десь посередині,
Бажаю кожному із вас
Знайти в собі людину".
Напомним, Усика задержали в аэропорту Кракова вечером 17 сентября. Польские власти обвинили Александра и его друга в неадекватном поведении. В свою очередь промоутер Александр Красюк опубликовал все детали ареста Усика, опровергнув версию краковских пограничников.
Сам инцидент заставил соцсети взорваться мемами. А польский промоутер Анджей Василевски назвал позорной для Польши ситуацию с арестом нашего боксера.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на арест Александра Усика в Кракове. Также ситуацию резко прокомментировали в Министерстве иностранных дел страны.
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