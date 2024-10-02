'Много шума поднял своим поведением': Усик записал новое обращение из-за своего ареста в Кракове. Видео

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик записал видеообращение к фанатам, в котором вновь высказался на тему своего недавнего задержания в польском Кракове. 37-летний боксер зачитал ироничные стихи для всех своих поклонников и недоброжелателей.

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Соответствующее видео Усик опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Наш соотечественник отметил, что услышал о себе невероятное количество небылиц, а также отдельно поблагодарил всех, кто следил за инцидентом и переживал за него и его друзей.

Александр зачитал следующие строки:

"В стіхах, а може у віршах

Я хочу вам повєдать інформацію,

За що затримали мене, –

Та просто так складається.

Багато галасу навів

Своєю поведінкою,

Багато хто наговорив,

Що ніби був з бутилкою.

Порівнювати стали з чим попало,

Хто засудив,

А хтось – підтримав,

Сидячи з дивана.

Подяка кожному і всім

За теплоту і мусор,

Я далі по своїй дорозі пну,

Не буду брити вуса.

Дивлюсь на світ

З подякою до Бога

Бажаю всім в житті

Знайти свою дорогу

Я не герой і не мудак,

А десь посередині,

Бажаю кожному із вас

Знайти в собі людину".

Напомним, Усика задержали в аэропорту Кракова вечером 17 сентября. Польские власти обвинили Александра и его друга в неадекватном поведении. В свою очередь промоутер Александр Красюк опубликовал все детали ареста Усика, опровергнув версию краковских пограничников.

Сам инцидент заставил соцсети взорваться мемами. А польский промоутер Анджей Василевски назвал позорной для Польши ситуацию с арестом нашего боксера.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на арест Александра Усика в Кракове. Также ситуацию резко прокомментировали в Министерстве иностранных дел страны.

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