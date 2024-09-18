'Недопустимые действия': глава МИД Украины прокомментировал задержание Усика в Кракове. Видео

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал инцидент с задержанием украинского боксера Александра Усика в аэропорту польского Кракова. Он отметил, что ведомство немедленно отреагировало на это происшествие и способствовало освобождению спортсмена.

Видео дня

Министр координировал действия украинских дипломатов, находясь на границе Украины и Румынии, сообщили в ведомстве. Туда новый глава МИД следует со своим первым зарубежным визитом.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского мы немедленно отреагировали на задержание Александра Усика в Кракове и способствовали его освобождению. Детали мне сообщил наш генконсул. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми по отношению к нашему чемпиону и пришлем соответствующую ноту польской стороне", – заявил Сибига.

Он пообщался с Усиком по телефону, чтобы убедиться, что его освободили и он может следовать своим маршрутом без препятствий.

Напомним, что, как сообщил народный депутат Жан Беленюк, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик был арестован в аэропорту польского города Краков.

Генеральный консул Украины в Кракове срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации. В МИД заявили, что украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наш чемпион уже на свободе. Глава государства поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова.

Сам Усик назвал произошедшее в аэропорту Кракова недоразумением. У себя в Instagram боксер написал небольшой пост, где поблагодарил всех за беспокойство, а украинских дипломатов – за поддержку.

Кроме того, Александр отдал должное работе польских силовиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!