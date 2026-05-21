'Мне уже надоело'. Турки Аль аш-Шейх сделал громкое заявление на пресс-конференции Усик – Верхувен. Видео

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх высказался о поединке между Александром Усиком и Рико Верхувеном. Во время пресс-конференции в Египте он признался, что устал видеть постоянные победы украинского чемпиона над британскими боксерами.

Арабский чиновник назвал предстоящий вечер историческим событием и отметил, что бой возле пирамид Гизы станет уникальным для мирового бокса. По его словам, идея организовать поединок Усика с легендой кикбоксинга появилась после разговора с одним из его близких друзей во время вечера бокса с участием Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса.

"Я хочу увидеть большой бой в субботу. Уже шесть раз я видел, как этот человек побеждает всех чемпионов Англии. Возможно, сейчас мы увидим что-то другое. А может и нет. Мне уже надоело видеть, как никто не может победить Усика. Посмотрим в субботу, что еще осталось внутри него", – заявил Аль аш-Шейх.

Отдельно функционер отметил достижения Александра и признался, что ему интересно узнать предел возможностей украинца.

Также глава Riyadh Season сообщил, что уже обсуждает будущий проект с участием Усика. По его словам, в следующем году планируется проведение большого вечера бокса.

"Он не любит говорить о будущем, но я раскрою маленький секрет: мы хотим организовать нечто невероятное в Стамбуле рядом с Айя-Софией в следующем году, если будет на то воля Аллаха", – подытожил Турки Аль аш-Шейх.

