'Мне тяжело. Не буду это скрывать': украинская биатлонистка сделала откровенное признание об Олимпиаде-2026

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина впервые прокомментировала свое непопадание на Олимпийские игры 2026 года в Милане. 31-летняя сумчанка поделилась с болельщиками своими искренними эмоциями, а также пожелала удачи на турнире своей сестре Александре.

Видео дня

Об этом Меркушина-старшая написала на своей странице в социальной сети Instagram. По словам спортсменки, она долго переживала невозможность выступить на главном старте четырехлетия в Милане, однако сейчас смотрит на это философски и ждет новых вызовов в карьере.

"Не всегда ты там, где хочешь быть. Но очень часто ты именно там, где ты нужен. Сейчас я очень переживаю за свою сестру. Мне жаль, что я не рядом с ней физически, что не могу поддержать прямо на месте. Но я с ней сердцем. Я болею, держу кулачки и поддерживаю всеми силами, как только могу. Мне действительно тяжело. Я не буду это скрывать. Но это не повод сдаваться. Это часть пути. Часть борьбы. Часть жизни, которая учит держаться даже тогда, когда больно. Я продолжаю идти дальше", – подчеркнула Меркушина.

Отметим, что Александра Меркушина стартовала на Олимпиаде-2026, заняв вместе с партнерами по сборной Украины восьмое место в смешанной эстафете.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарная украинская биатлонистка Елена Пидгрушная официально объявила о завершении карьеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!