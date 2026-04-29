'Мне рассказывали': игрок сборной РФ заявил, что чемпионат России сложнее Лиги чемпионов

Футболист сборной России Игорь Дивеев отметился невероятным по своей абсурдности высказыванием об уровнях Лиги чемпионов и первенства РФ. Защитник санкт-петербургского "Зенита", у которого нет опыта выступлений в самом престижном клубном континентальном турнире, выразил нелепое мнение о том, что в европейском соревновании играть легче.

Об этом Дивеев заявил в интервью YouTibe-каналу "СБГ ШОУ", пишет портал Sports.ru. 26-летний спортсмен добавил, что многие партнеры по сборной якобы рассказывали ему о совершенного другом уровне прессинга в российской Премьер-лиге, где защитники не дают пространства.

"На что претендовал бы "Зенит" в Лиге чемпионов? Не могу сказать, я никогда не играл в ЛЧ. Но как я слышал по рассказам, там легче играть, чем в нашем чемпионате. У нас ты играешь против "Балтики", где люди бегают и сзади по ногам тебя просто кусают. А там, как мне рассказывали, ты спокойно мяч принимаешь, разворачиваешься, и только уже в завершающей стадии соперники включаются. В ЛЧ ты спокойно выходишь из-под прессинга – один раз развернул, они сели в оборону", – сказал Дивеев.

