'Мир готовится. Никто не скрывает': Валуев нелепо обвинил ЕС в подготовке к войне против России

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев выразил уверенность в том, что российских спортсменов не вернут в международные турниры с флагом и гимном до окончания войны в Украине. При этом депутат Государственной думы лицемерно обвинил европейские страны в подготовке агрессии против РФ.

Об этом Валуев заявил в интервью пропагандистскому порталу gazeta.ru. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и отъявленный Z-патриот пожаловался на то, что в международных спортивных федерациях руководящие позиции занимают представители Европы.

"Мы все время ждем, что нас вернут на Олимпиаду, но этого не произойдет, пока идет СВО (так в РФ позорно называют войну против Украины – ред.). Нас не вернут, потому что в руководящие структуры Международного олимпийского комитета входят даже не американцы, а европейцы, которые возглавляют ведущие федерации по большинству видов спорта. Серьезного желания изменить что-то к лучшему я не вижу. Потому что мир готовится к войне. Это грубо, звучит очень плохо, но никто этого не скрывает. Евросоюз неприкрыто готовится к войне с Россией, схема понятна. Олимпиада просто стала заложником этих событий", – сказал Валуев.

Ранее этот россиянин назвал чушью идею перемирия в Украине, так как наша страна планирует "завезти иностранцев" в армию и "рыть укрепления" за Днепром.

Как сообщал OBOZ.UA, Николай Валуев отметился мерзким поступком, цинично поддержав нелепую травлю со стороны россиян 13-летнего украинского каратиста Евгения Мельника, который отказался пожимать руку сопернику из РФ.

