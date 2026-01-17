Милевский – о том, что происходит в Киеве: Ну вы серьёзно? Вам самим не стыдно?

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский резко высказался о ситуации с электроснабжением в Киеве. По его словам, столица выглядит беспомощно на фоне Львова и Харькова, которые, как считает экс-футболист, живут без особых проблем.

В своем Telegram-канале Милевский эмоционально заявил, что хотел поблагодарить Львов и Харьков за стабильный свет, отметив, что временами именно эти города больше похожи на столицу страны.

Он возмутился происходящим в Киеве, обвинив город в том, что электричество "крадут".

"То, что происходит в Киеве… Ну вы серьёзно? Только можете красть: красть на электроэнергии, красть на всех, выключать и включать свет и смеяться с нас. На 20 минут: ну вы серьёзно? Ну вам самим, бл**ь, не стыдно? Ну честно, бл**ь. Люди живут здесь беззаботно. Столица Киев или кто? Скажите мне, пожалуйста, уважаемые", – не сдержался Милевский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 17 января по всей стране будут применять ограничения потребления электроэнергии. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. В то же время в Киеве до сих пор не удалось вернуться к графикам отключения.

Правительство Украины ослабило ограничения на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике. Первым городом, жители которого ощутят на себе результаты работы Кабмина, станет Киев.

Из-за разной степени повреждения сетей и невозможности в отдельных случаях равномерно распределить электроэнергию ограничения применяются в разном объеме. Неравномерное распределение света может быть даже в одном доме.

