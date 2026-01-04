Михаэлю Шумахеру – 57. Видео с легендарным гонщиком собрало 4 млн просмотров за сутки

3 января одному из величайших пилотов в истории Формулы-1 Михаэлю Шумахеру исполнилось 57 лет. 7-кратный чемпион мира в 2013 году в результате несчастного случая получил тяжелейшую травму головы и с тех пор не появляется на публике.

Видео дня

В память о великом немце в сети выложили архивное видео со съемок передачи Top Gear, где была раскрыта личность загадочного Стига — таинственного гонщика, который проводит тест-драйвы суперкаров. Им и оказался Михаэль.

В 2009 году в первом выпуске 13-го сезона Стиг проехал по треку на Ferrari FXX, а в студии ведущий Джереми Кларксон впервые снял с него шлем.

Спустя 27 лет этот момент назвали самым известным моментом в истории телевидения, связанным с автомобилем. За сутки это видео посмотрело порядка 4 млн человек.

При этом авторы шоу не скрывали, что позвали Михаэля лишь в качестве "приглашенной звезды". Оригинальный Стиг, "черный Стиг", носил черный костюм и шлем, и, по некоторым данным, им был британский гонщик Пэрри Маккарти.

Дочка Шумахера Джина-Мария, которая сама является известной спортсменкой, чемпионкой мира по конному спорту в стиле вестерн-рейнинг, у себя в Instagram опубликовала трогательное послание в день рождение отца.

