Михаэль Шумахер подписал шлем для благотворительного аукциона. Видео

Легендарный немецкий автогонщик Михаэль Шумахер принял участие в благотворительной акцией. С помощью своей жены Коринны, 7-кратный чемпион Формулы-1 подписал гоночный шлем, для знаменитого шотландского экс-пилота Ф-1 Джеки Стюарта.

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85-летнй шотландец собрал на шлеме подписи всех ныне живущих чемпионов мира Формулы-1, который будет выставлен на благотворительный аукцион в поддержку борьбы с деменцией.

По словам Стюарта, Шумахер поставил на шлеме буквы "M.S.". Это первый автограф легендарного гонщика за долгое время – после трагедии в 2013 году он находится под постоянным уходом и не появляется на публике. Шлем облетел весь мир, чтобы собрать подписи таких чемпионов, как Джоди Шектер, Нико Росберг и Нельсон Пике.

Все вырученные средства направят в фонд Race Against Dementia, основанный самим Стюартом. Легендарный гонщик решил посвятить себя борьбе с этим заболеванием после того, как у его жены Хелен диагностировали фронтотемпоральную деменцию. С каждым годом её состояние ухудшается – она потеряла способность ходить и недавно впервые не узнала собственного мужа.

"Это было ужасное чувство. Она просто спросила: "А где Джеки?" – и я понял, что её сознание уже в каком-то другом мире", – рассказал 85-летний Стюарт в интервью BBC.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах получил серьезные черепно-мозговые травмы. В течении двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, в которой он провел почти полгода.

В сентябре 2014-го Шумахера выписали из больницы. Некоторое время гонщик находился у себя дома в Швейцарии под наблюдением специалистов.

Позже жена автогонщика Коринна Шумахер купила поместье у президента футбольного клуба "Реал Мадрид" Флорентина Перес на Мальорке, куда затем переехала с мужем.

Осенью 2024-го появилась информация, что знаменитый спортсмен якобы присутствовал на свадьбе своей дочери Джины, которая состоялась на Мальорке.

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