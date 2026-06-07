Международная федерация наказала украинских спортсменов за отказ слушать гимн России на чемпионате Европы-2026 по параармреслингу. Видео

Международная федерация параармрестлинга оштрафовала украинских спортсменов Дмитрия Луцишина и его партнера по сборной на 250 евро каждого после церемонии награждения на чемпионате Европы-2026 в Будапеште. Санкции были применены из-за того, что украинцы покинули пьедестал во время исполнения гимна России, что организаторы расценили как нарушение регламента.

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Об этом рассказал мастер спорта Украины международного класса по параармрестлингу Дмитрий Луцишин. По его словам, на турнире, проходившем в столице Венгрии с 8 по 20 мая, он завоевал "бронзу" в соревнованиях на левую руку, а его партнер по национальной команде стал обладателем "серебра".

Во время церемонии награждения украинские спортсмены приняли решение уйти с пьедестала в момент исполнения российского гимна. Луцишин сообщил, что перед этим они обсудили свои действия с тренером.

"Я не хотел стоять с соперником, государство которого является агрессором против моей страны. Мы с коллегой посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Неприемлемо было слушать гимн страны-агрессора", – рассказал спортсмен в интервью "Суспильне.Спорт".

Спортсмен также сообщил, что после награждения у него поинтересовались причинами такого поступка во время процедуры допинг-контроля. Кроме того, он заявил, что российские участники турнира, по его мнению, вели себя провокационно.

Луцишин отметил, что сейчас продолжает подготовку к чемпионату мира по параармрестлингу, который запланирован на октябрь 2026 года в индийском Нью-Дели. По его словам, еще одна медаль мирового первенства позволит ему выполнить норматив для получения звания заслуженного мастера спорта Украины.

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