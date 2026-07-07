Месси побил "вечный" рекорд Марадоны. Видео

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира, установив новый рекорд по количеству голевых передач на мундиалях. Историческое достижение было зафиксировано в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (3:2).

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Знаковое событие произошло на 79-й минуте встречи. При счете 0:2 Месси выполнил результативную передачу на Кристиана Ромеро, который ударом головой сократил отставание своей команды.

Этот ассист стал для 39-летнего аргентинца девятым на чемпионатах мира с момента начала ведения соответствующей статистики компанией Opta в 1966 году. Благодаря этому показателю Месси вышел на первое место в истории турнира, оставив позади Диего Марадону, у которого было восемь голевых передач.

Рекорд Марадоны многие годы считался одним из самых сложных для повторения. Легендарный полузащитник удерживал лидерство по этому показателю около четырех десятилетий, а ближайшие преследователи так и не смогли превзойти отметку в семь результативных передач. Для того чтобы выйти на первое место, Месси понадобилось принять участие в шести чемпионатах мира и сохранять результативность на протяжении двух десятилетий.

После обновления рекорда список лучших ассистентов в истории чемпионатов мира выглядит следующим образом: Лионель Месси – 9 передач, Диего Марадона – 8, Пьер Литтбарски – 7, Гжегож Лято – 7.

Кроме того, аргентинец улучшил еще одно собственное достижение. Он стал первым футболистом в истории, которому удалось отдать голевые передачи на шести разных чемпионатах мира: в 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче против Египта Месси также отметился забитым мячом, сравняв счет на 83-й минуте. Победу сборной Аргентины в компенсированное время принес Энцо Фернандес.

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