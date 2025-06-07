'Меня накрыла волна от ракеты и вдавило в шкаф': как титулованный легкоатлет чудом уцелел во время атаки россиян на отель в Луцке

В ночь на 6 июня РФ устроила массированную комбинированную атаку на Луцк, куда для участия в командном чемпионате страны как раз съехались лучшие украинские легкоатлеты. Под ударом ракет и шахедов оказалась гостиница "Мотор", в которой жили спортсмены, в том числе и бронзовый призер Европейских игр-2023 в тройном прыжке Владислав Шепелев, который уже считает 6 июня вторым днем рождения.

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В разговоре с OBOZ.UA Шепелев вспомнил события ужасной ночи, удар взрывной волной и решение продолжать соревнования, несмотря ни на что.

– В четверг после обеда появилась информация о возможном масштабном обстреле. Смотрели, следили, как-то готовились?

– На самом деле я не слежу в последнее время за такими событиями, потому что оно постоянно как-то происходит, и у меня есть три зоны – зеленая, оранжевая и красная. И вот если я нахожусь в какой-то зоне, и истребитель летит, то я более буду смотреть за такими новостями.

Возле "Мотора", к сожалению, эта тема не сработала. Я думал, что это зеленая зона, но оказалось, что красная, и как раз мы попали в это. Поэтому я не проследил, но когда начали лететь шахеды, потому что началось с них, то мы уже проснулись и были более бдительными к этим событиям.

– Смотрела видео, которое выкладывалось в соцсети, и там одна из спортсменок сказала, что не было тревоги, она ее не слышала. Действительно ли это так?

– На самом деле я не очень люблю хейтеров, но реально тоже не слышал тревоги. Потому что, во-первых, я спал, и когда начали лететь "шахеды", то первое пике "шахеда" как раз меня разбудило. Поэтому, я не буду говорить, была тревога или нет, но я лично не слышал, моя группа не слышала и вообще все спортсмены не слышали. Хотя мы уже не спали с полета "шахеда", а это где-то с 4 утра точно.

– Когда начались попадания рядом с вашим отелем, потому что я видела соседний дом и там есть серьезные разрушения и жертвы? А насколько сильно было повреждено здание "Мотора"?

– Нам очень повезло, что попало не в наш отель, а как раз, к сожалению, в жилой дом. К сожалению, для людей, которые там жили, и к счастью, для нас. Потому что если бы попало в отель, то, я думаю, мы бы сейчас уже не разговаривали. И взрывная волна просто вынесла вдребезги все, что было с той стороны. Очень повезло, что мы просто сидели в коридоре – правило двух стен, правило войны.

Но не повезло мне, потому что после какого-то N-ного "шахеда" стало холодно, и я пошел взять кофту. То есть я услышал, что "шахед" уже прилетел или его сбили – раздался взрыв. Я сразу зашел в комнату, надел кофту и только начал выходить... Мне не хватило где-то, может, полсекунды, и меня накрыла как раз волна этой ракеты, вдавило в шкаф.

Это, наверное, мой второй день рождения. Потому что я не знаю, как можно было не получить в этой ситуации ни одной царапины, поскольку сзади находилось окно, но в меня не попало ни одного кусочка. И потом, когда я пришел, там уже камни такие были, какие-то железки от ракеты и тому подобное. Ну, то есть, повезло.

– То есть, вслед за "шахедами" где-то в районе отеля попала еще и ракета?

– Да, это тупорылая тактика наших тупорылых соседушек. Типа, они сначала истощают ПВО "шахедами", а потом пускают ракету. И, к сожалению, как вы видите, эти ракеты еще были оснащены тепловыми ловушками. И это сработало. Все четыре ракеты не были сбиты, скажем так. Потому что куда попало, я уже не знаю.

– Но никто из спортсменов не пострадал? Не получил ранений?

– Да, к счастью. Но, к сожалению, не все спортсмены выполняли правило двух стен. И некоторые атлеты просто, скажем так, вылетели из комнаты вместе со взрывной волной. Ну, это сейчас уже смешно, наверное. Но, пожалуйста, друзья, люди, не пренебрегайте этим правилом. Это всегда работает. Правило минимум двух стен. Если начинается какая-то атака, либо бомбоубежище, либо две стены.

Потому что как раз девушки, которых, думаю, все видели на видео, они сидели в комнате, где прилетело. И, собственно, слава Богу, что они были с другой стороны отеля, и их просто не накрыло.

– Сколько длилась эта атака?

– Ну, с часу продолжалась атака и до шести, где-то так. Но мы проснулись где-то в четыре – полпятого. Где-то так. От того пике шахеда. И с того момента мы не спали. Мне еще не повезло не спать и прошлую ночь. Поскольку у меня вечером вид, то я специально сбивал себе режим, чтобы не каматозиться утром, не накручивать себя, а просто поспать где-то до двенадцати или до часу, проснуться, поесть и поехать на старт. И это сыграло со мной плохую шутку. Потому что за пятьдесят часов - до вечера пятницы – я поспал всего три. Ну, ничего.

– Я знаю, что некоторые атлеты еще соревновались после такой ночи?

– Нет, я готовился соревноваться в субботу. Вечером готовил себе шашлык с овощами. Но моя группа соревновалась. К сожалению, не удалось хорошо выступить, поскольку кортизол зашкаливал после такого утра. Очень трудно было что-то показать. Но посмотрим, что будет сегодня. И я сейчас говорю лично за себя.

– Где вы сейчас живете? Вас куда-то переселили?

– О, в Луцке очень трудно найти помещение для двух людей. Если не квартиры снимать. И нам повезло, что мы сейчас находимся в хостеле на 12 мест. Живет наша группа и вместе с нами живут люди из Харькова. То есть, все вместе с "Мотора" кто смог, тот и переселился.

– А не было разговоров о том, чтобы отменить в пятницу соревнования? Поскольку после такой тяжелой ночи и утра очень тяжело демонстрировать какие-то хорошие результаты.

– Да, очень трудно. Но нам надо выступать. Это отбор на Испанию. У нас нет шансов на какие-то ошибки, отмазки или еще что-то. Хотя старт думали отменить. Нам об этом сказали полицейские, когда мы все как раз шли с вещами с "Мотора" на стадион. Нам сказали, что прилетело в определенную часть города и, скорее всего, соревнований не будет, потому что возле арены тоже были прилеты.

Но мы пришли на стадион, спросили у руководства, организаторы сказали, что, типа, все окей, соревнования будут, поскольку осталось всего 20 дней до командного чемпионата Европы в Испании. Поэтому это были вынужденные меры.

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