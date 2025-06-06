Чудом уцелели: сборная Украины по легкой атлетике попала под российский обстрел. Фото и видео

Спортсмены национальной сборной Украины по легкой атлетики попали под российский обстрел ночью 6 июня в Луцке . "Сине-желтые" во время массированной комбинированной атаки оккупантов находились в местном отеле "Мотор" и прибыли в город для участия в командном чемпионате страны, однако прямо в здание попал снаряд.

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Об этом Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) сообщила на своей странице в социальной сети Instagram, опубликовав соответствующее видео. В ролике видно, что отель очень серьезно пострадал и лишь чудом никто из спортсменов не был серьезно ранен.

По словам наших спортсменов, в момент удара они находились в коридорах и благодаря этому не оказались в эпицентре взрыва. "Было жарко, но все целы и живы благодаря правилам войны, которые спасли от подарков. Никогда не пренебрегайте правилом двух стен!" – обратился к украинцам прыгун Владислав Шепелев, показав фото осколка.

"Наши люди, наши спортсмены погибают, а врагу в это время стелят "красную дорожку" для возвращения в мировой спорт. Это аморально, это отвратительно и это оставит большое кровавое пятно на организациях, которые солидаризируются с агрессором. Я хочу, чтобы эти кадры увидело мировое спортивное сообщество и в первую очередь высокие функционеры спорта. Чтобы они переоценили собственные решения по допуску россиян и беларусов на международные соревнования", – прокомментировала народная депутатка и чемпионка мира-2011 в прыжках в длину Ольга Салажуха.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призналась, что ей с каждым стартом все труднее выступать на международных соревнованиях на фоне войны в Украине.

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