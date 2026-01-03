'Меня это не пугает, я хочу это показывать'. Магучих шокировала иностранцев своими поступками

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих призналась, что сознательно продолжает рассказывать о войне в Украине в своих соцсетях, даже находясь за границей и участвуя в международных стартах. По словам спортсменки, такая позиция вызывает сильную реакцию у зарубежной аудитории, но отказываться от нее она не собирается.

Магучих рассказала, что ее Instagram за время полномасштабного вторжения фактически "очистился" и в нем остались в основном люди, которые поддерживают Украину.

В начале войны, по ее словам, было много негативных сообщений с призывами не публиковать подобный контент и не поднимать острые темы, в том числе сборы помощи для военных. Сейчас же аудитория стала более лояльной, и спортсменка считает важным напоминать миру, что война продолжается, украинцы продолжают бороться, а говорить об этом необходимо постоянно, особенно спустя почти четыре года после начала вторжения.

Отвечая на вопрос, не боялась ли она ударить по собственному имиджу или потерять подписчиков, Магучих подчеркнула, что страх ее не останавливал. Она отметила, что осознанно идет на риск блокировок или ограничений со стороны соцсетей, потому что считает важным показывать реальность.

"Меня это не пугает, я хочу это показывать. И я вижу фидбек от иностранцев, которые это видят, они шокированы. То есть, я вижу эту обратную реакцию и, считаю, что я делаю правильное дело", – цитирует Ярославу OBOZ.UA.

Ранее Магучих рассказала, как ведет себя в Днепре во время российских обстрелов. Титулованная спортсменка отметила, что украинцы уже привыкли к ежедневным прилетам по их домам, а в стране просто нет безопасных мест.

