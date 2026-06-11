Где смотреть и во сколько матч ЧМ по футболу Чехия – Южная Корея: расписание трансляций и время начала

Сборная Чехия по футболу во второй раз в своей истории стартует на чемпионате мира. Соседи Украины спустя 20 лет вновь сумели квалифицироваться на первенство планеты. Их соперниками в первом поединке американского мундиаля станут представители Южной Кореи.

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Игру принимает стадион "Эштадиу Акрон" в мексиканской Гвадалахаре. Время начала встречи – 5 утра пятницы, 12 июня, по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир будет организован на канале "Megogo Футбол Первый", который также проведет аналитическую студию с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

Команды являются соперниками по группе А, где кроме них также играют хозяева мексиканцы и футболисты из Южноафриканской Республики.

Южнокорейцы стабильно играют на ЧМ, приняв участие в последних 10 розыгрышах. Их лучший результат – четвертое место на домашнем мундиале-2002. Чехи же на своем единственном первенстве не смогли выйти из группы в 2006 году, пропустив вперед Италию и Гану.

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