Матч сборной России по футболу сорвал 'апокалипсис'

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная РФ не имела никакой возможности провести в столице Вьетнама поединок против команды Таиланда. Игра должна была состоятся 7 сентября, однако ее в спешном порядке отменили из-за тайфуна "Яги".

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Митрофанов признался, что встречу предлагали перенести на 8 сентября, но они отказались, потому что были технические вопросы, связанные с возвращением. При этом генсек РФС назвал сложившуюся ситуацию в Ханое "апокалипсисом".

"Плохо, что провели только одну игру, но вот это как раз называется объективный форс-мажор, а не какой-то дождик пошел в Европе и решили перенести игру на следующий день. Когда находишься в комфортной обстановке, не так видно, а когда ехали в сторону аэропорта – апокалипсис", - цитирует Митрофанова РИА Новости.

Сообщается, что "Яги" стал самым сильным тайфуном, который обрушился на Северный Вьетнам за всю историю наблюдений. Национальный центр гидрометеорологических прогнозов заявлял, что скорость ветра превышала 149 километров в час.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 5 сентября, сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0.

Россия в 2024 году провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0. Последний выездной матч национальная команда провела с Кенией в турецкой Анталье. Игра закончилась со счетом 2:2.

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