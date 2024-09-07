'Против издевательства над футболом'. Сборная России была вынуждена отменить свой матч с Таиландом. Названа причина

Товарищеский матч между футбольными сборными России и Таиланда не состоится, сообщает Российский футбольный союз (РФС). Встреча должна была состоятся в субботу, 7 сентября в Ханое в 16:00.

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За день до встречи столицу Вьетнама накрыл тайфун "Яги", который стал одним из сильнейшим в Ханое за последние несколько лет. Местные власти рекомендовали жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу.

"Решение [об отмене матча] принималось с учетом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое", – говорится в сообщении РФС.

"Сама природа против такого издевательства над футболом и здравым смыслом. Да вы можете вообще не играть, этот матч никому не нужен в 100 лет, убожество это смотреть еще не хватало", "Даже наверху санкции", "Все не то, и все не так. Даже погода против", – стебутся юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 5 сентября, сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0.

Россия в 2024 году провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0. Последний выездной матч национальная команда провела с Кенией в турецкой Анталье. Игра закончилась со счетом 2:2.

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